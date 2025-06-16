На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алкоголь нарушает иммунную защиту мозга у женщин сильнее, чем у мужчин

BioPsy: алкоголь разрушает иммунные клетки мозга у женщин сильнее, чем у мужчин
close
Depositphotos

Ученые из Йельского университета установили, что при употреблении алкоголя иммунная система мозга у женщин страдает сильнее, чем у мужчин. Результаты исследования опубликованы в журнале Biological Psychiatry (BioPsy).

Иммунная система мозга представлена особыми клетками — микроглией. Они играют ключевую роль в защите нейронов, контроле воспаления и поддержании когнитивных функций. Чтобы оценить, как спиртное влияет на состояние микроглии, ученые провели позитронно-эмиссионную томографию мозга у мужчин и женщин с легкими и умеренными формами алкогольного расстройства. Также в работу были включены данные здоровых добровольцев, не употребляющих алкоголь.

Анализ показал, что у здоровых женщин уровень микроглии был выше, чем у здоровых мужчин. Это, по мнению авторов, может быть связано с общей склонностью женщин к более активным иммунным реакциям и аутоиммунным заболеваниям. Однако у женщин с алкогольной зависимостью уровень микроглии оказался значительно ниже по сравнению с контрольной группой. У мужчин с таким же уровнем потребления алкоголя подобных отклонений не наблюдалось.

Дефицит микроглии, как выяснилось, оказывал влияние не только на нейроиммунную защиту, но и на эмоциональное и когнитивное состояние. У женщин с алкогольным расстройством чаще отмечались ухудшение настроения и повышенная тревожность.

Также у участниц, активно потребляющих спиртные напитки, были ослаблены исполнительные функции — способности, отвечающие за планирование, контроль и принятие решений. Особенно ярко дефицит микроглии проявлялся в мозжечке, области мозга, которая, помимо координации движений, участвует в регуляции эмоций и когнитивных процессов.

Ранее были найдены клетки мозга, блокирующие тягу к алкоголю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами