Алкоголь нарушает иммунную защиту мозга у женщин сильнее, чем у мужчин

Ученые из Йельского университета установили, что при употреблении алкоголя иммунная система мозга у женщин страдает сильнее, чем у мужчин. Результаты исследования опубликованы в журнале Biological Psychiatry (BioPsy).

Иммунная система мозга представлена особыми клетками — микроглией. Они играют ключевую роль в защите нейронов, контроле воспаления и поддержании когнитивных функций. Чтобы оценить, как спиртное влияет на состояние микроглии, ученые провели позитронно-эмиссионную томографию мозга у мужчин и женщин с легкими и умеренными формами алкогольного расстройства. Также в работу были включены данные здоровых добровольцев, не употребляющих алкоголь.

Анализ показал, что у здоровых женщин уровень микроглии был выше, чем у здоровых мужчин. Это, по мнению авторов, может быть связано с общей склонностью женщин к более активным иммунным реакциям и аутоиммунным заболеваниям. Однако у женщин с алкогольной зависимостью уровень микроглии оказался значительно ниже по сравнению с контрольной группой. У мужчин с таким же уровнем потребления алкоголя подобных отклонений не наблюдалось.

Дефицит микроглии, как выяснилось, оказывал влияние не только на нейроиммунную защиту, но и на эмоциональное и когнитивное состояние. У женщин с алкогольным расстройством чаще отмечались ухудшение настроения и повышенная тревожность.

Также у участниц, активно потребляющих спиртные напитки, были ослаблены исполнительные функции — способности, отвечающие за планирование, контроль и принятие решений. Особенно ярко дефицит микроглии проявлялся в мозжечке, области мозга, которая, помимо координации движений, участвует в регуляции эмоций и когнитивных процессов.

Ранее были найдены клетки мозга, блокирующие тягу к алкоголю.