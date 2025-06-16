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Названы два неожиданных способа защиты зубов от воспаления

SciRep: омега-3 и физические упражнения защищают корни зубов от воспаления
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Depositphotos

Физические упражнения в сочетании с приемом жирных кислот омега-3 снижают риск воспаления корней зубов и замедляют разрушение костной ткани. К такому выводу пришли ученые Университета штата Сан-Паулу в Бразилии. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

Ученые сосредоточились на апикальном периодонтите — воспалительном заболевании, которое часто протекает бессимптомно, но при этом может приводить к разрушению костной ткани вокруг корня зуба и негативно влиять на общее состояние организма.

В ходе эксперимента исследователи вызвали воспаление у 30 лабораторных крыс и разделили их на три группы. Первая группа выступала в качестве контрольной и не получала лечения, вторая выполняла программу тренировок умеренной сложности (ежедневное плавание), а третья — принимала омега-3 жирные кислоты в дополнение к физической активности.

Анализ показал, что физическая нагрузка снижала уровень маркеров воспаления в организме грызунов, включая интерлейкин-17 (ИЛ-17) и фактор некроза опухоли-α (ФНО-α). Однако наиболее выраженный эффект наблюдался в группе, дополнительно получавшей омега-3: у этих животных воспаление было значительно слабее, а разрушение костной ткани минимизировалось.

Сканирование челюстей подтвердило, что у крыс, получавших как физическую нагрузку, так и омега-3, потеря костной массы в зоне периодонта происходила значительно медленнее. Также отмечалось меньшее количество остеокластов — клеток, отвечающих за разрушение костной ткани.

По словам руководителя исследования, профессора Аны Паулы Фернандес Рибейро, полученные данные указывают на то, что физическая активность улучшает иммунный ответ организма, а в сочетании с омега-3 позволяет еще эффективнее сдерживать воспалительные процессы. Ученые отметили, что аналогичный эффект может проявляться и у людей.

Ранее ученые раскрыли тайну происхождения зубов и зубной боли.

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