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Ученые раскрыли тайну происхождения зубов и зубной боли

Nature: первые зубы были сенсорными органами рыб, живших 500 млн лет назад
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Depositphotos

Американские ученые из Чикагского университета сделали открытие, перевернувшее представление о происхождении зубов и зубной боли. Оказалось, что прообразы зубов возникли почти 500 млн лет назад в качестве органов чувств, не предназначенных для жевания. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Изначально зубоподобные структуры (одонтоды) покрывали тела древнейших рыб, выполняя функцию органов чувств. Они передавали информацию о температуре и вибрациях, помогали ориентироваться в водной среде и сохранились у современных акул и скатов в виде «зубчатой» кожи.

«Мы обнаружили поразительное сходство между сенсорными структурами древних рыб и современных членистоногих», — рассказала ведущий автор исследования Яра Хариди.

Ученые сделали вывод, изучая окаменелость Anatolepis возрастом 465 млн лет. Компьютерная томография выявила сложную систему чувствительных каналов. Эти структуры оказались аналогичны сенсиллам у крабов и скорпионов, что опровергло прежнюю гипотезу о защитной функции.

Таким образом, зубная боль оказалась одним из древнейших механизмов выживания, отметили исследователи.

Со временем сенсорные структуры мигрировали в ротовую полость, постепенно сформировавшись в современные зубы. Однако эти органы сохранили чувствительность благодаря древним нервным связям.

Исследование не только раскрыло тайну происхождения зубов, но и показало, как эволюция повторно использует удачные «изобретения» для разных целей. Ученые планируют продолжить изучение этой неожиданной связи между тактильными и жевательными функциями.

Ранее ученые выяснили, как песцы и полярные медведи стали устойчивыми к морозам.

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