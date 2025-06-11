Назван простой способ улучшить умственные способности для всех

Ученые из Университета Южной Австралии провели самый масштабный на сегодняшний день анализ, подтвердивший: регулярные физические упражнения улучшают когнитивные функции у людей всех возрастов и независимо от состояния здоровья. Работа опубликована в журнале British Journal of Sports Medicine (BJSM).

В рамках исследования авторы проанализировали данные из 133 систематических обзоров, охватывающих более 2 700 клинических испытаний и 258 тысяч участников в возрасте от 7 до 89 лет. Результаты показали, что даже легкая и умеренная физическая активность оказывает положительное влияние на память, внимание, мышление и способность к самоконтролю.

Особенно выраженный эффект наблюдался у детей и подростков, где отмечалось улучшение памяти и исполнительных функций, у людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — в виде значительного роста способности к концентрации и при занятиях танцами,йогой и играми с физической активностью, где сочетание движения и умственной вовлеченности давало наибольший прирост когнитивных способностей.

Интересно, что наилучшие результаты отмечались при программах продолжительностью от одного до трех месяцев, а интенсивность упражнений (низкая или умеренная) почти не влияла на эффективность — что делает физическую активность доступной рекомендацией для большинства людей, в том числе пожилых и маломобильных.

«Даже легкие упражнения, такие как прогулки или йога, способны ощутимо улучшить работу мозга, включая память и внимание», — отметил ведущий автор исследования доктор Бен Сингх.

Ученые подчеркивают, что физическая активность — это простой и доступный способ поддерживать здоровье мозга без лекарств. Такие данные открывают возможности для внедрения массовых профилактических программ на базе движения.

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