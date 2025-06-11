На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван простой способ улучшить умственные способности для всех

BJSM: физическая активность улучшает когнитивные функции у всех
close
And-One/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Южной Австралии провели самый масштабный на сегодняшний день анализ, подтвердивший: регулярные физические упражнения улучшают когнитивные функции у людей всех возрастов и независимо от состояния здоровья. Работа опубликована в журнале British Journal of Sports Medicine (BJSM).

В рамках исследования авторы проанализировали данные из 133 систематических обзоров, охватывающих более 2 700 клинических испытаний и 258 тысяч участников в возрасте от 7 до 89 лет. Результаты показали, что даже легкая и умеренная физическая активность оказывает положительное влияние на память, внимание, мышление и способность к самоконтролю.

Особенно выраженный эффект наблюдался у детей и подростков, где отмечалось улучшение памяти и исполнительных функций, у людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — в виде значительного роста способности к концентрации и при занятиях танцами,йогой и играми с физической активностью, где сочетание движения и умственной вовлеченности давало наибольший прирост когнитивных способностей.

Интересно, что наилучшие результаты отмечались при программах продолжительностью от одного до трех месяцев, а интенсивность упражнений (низкая или умеренная) почти не влияла на эффективность — что делает физическую активность доступной рекомендацией для большинства людей, в том числе пожилых и маломобильных.

«Даже легкие упражнения, такие как прогулки или йога, способны ощутимо улучшить работу мозга, включая память и внимание», — отметил ведущий автор исследования доктор Бен Сингх.

Ученые подчеркивают, что физическая активность — это простой и доступный способ поддерживать здоровье мозга без лекарств. Такие данные открывают возможности для внедрения массовых профилактических программ на базе движения.

Ранее была названа неожиданная причина переедания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами