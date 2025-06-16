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В кожном сале ослов нашли соединение против клещей

PLOS One: (Е)-2-октенал в кожном сале ослов может отпугивать клещей
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Global Look Press

Американские микробиологи обнаружили, что соединение (E)-2-октенал, выделяемое кожей ослов, эффективно отпугивает клещей. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Исследование проводилось на клещах Ixodes scapularis, распространенных в США и переносящих такие опасные заболевания, как болезнь Лайма. Эксперименты показали, что воздействие (E)-2-октенала нарушает ориентацию клещей в пространстве, мешает их движению и снижает вероятность присасывания. По эффективности соединение не уступает, а в отдельных случаях даже превосходит диэтилтолуамид (ДЭТА) — популярный компонент большинства химических репеллентов.

По словам ученых, клещи «настроены» на определенные виды млекопитающих. Чужеродные молекулы, вырабатываемые кожей других животных, могут их дезориентировать. Раннее наблюдательные исследования показали, что вещества из кожного секрета ослов мешают клещам, которые обычно паразитируют на лошадях, обнаруживать жертву. Теперь этот факт подтвердили в лабораторных условиях.

Наиболее эффективным соединение оказалось против самцов клещей — менее заметных, но все же опасных переносчиков инфекций. Ученые объяснили, что самки могут питаться, прикрепившись к коже человека, в течение нескольких суток. Самцы клещей, напротив, быстро «отпадают», и укус может остаться незамеченным для человека.

Исследователи уже начали сотрудничество с биотехнологической компанией Gearjump Technologies с целью создания экологически безопасного средства на основе (E)-2-октенала для индивидуальной и ландшафтной защиты. По словам ученых, его использование может лечь в основу нового поколения природных репеллентов.

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