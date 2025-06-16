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У витамина D нашли неожиданный полезный эффект

Nutrition and Cancer: витамин D повышает эффективность лечения рака груди
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Depositphotos

Прием низких доз витамина D может значительно повысить эффективность химиотерапии у женщин с раком молочной железы. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Ботукату при Университете штата Сан-Паулу. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition and Cancer.

В исследовании приняли участие 80 женщин старше 45 лет, проходивших неоадъювантную химиотерапию — лечение, проводимое перед операцией по удалению опухоли. У большинства участниц уровень витамина D в крови был ниже рекомендованных значений (менее 20 нг/мл).

В течение шести месяцев одна группа пациенток ежедневно получала две тысячи международных единиц витамина D, в то время как другая принимала плацебо. По завершении лечения у 43% женщин из первой группы опухоль полностью исчезла. В группе плацебо такой результат наблюдался лишь у 24% участниц.

Исследователи отмечают, что стабилизация уровня витамина D в организме может усиливать иммунный ответ, повышая чувствительность опухоли к химиотерапии. По словам одного из авторов работы, хирурга-онколога Эдуарду Карвалью-Пессоа, витамин D может стать доступной и безопасной альтернативой дорогостоящим препаратам, применяемым для усиления действия такого лечения.

«Указанная доза (2000 МЕ в сутки) значительно ниже той, что назначают для лечения выраженного дефицита, и потому считается безопасной для длительного приема», — уточнил ученый.

Ранее врач рассказал, почему витамин С не помогает при простуде.

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