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Названа опасность работы в ночную смену для женщин

ERJ: работа в ночную смену повышает риск развития тяжелой астмы у женщин
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Shutterstock

Женщины, работающие в ночную смену, чаще страдают от астмы средней и тяжелой степени, чем те, кто трудится исключительно днем. К такому выводу пришли ученые из Манчестерского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале ERJ Open Research.

В исследовании приняли участие 274 тысячи работающих участников, данные о которых предоставил Биобанк Великобритании. Среди них у 5,3% была диагностирована астма, а у 1,9% — ее более тяжелые формы, требующие постоянного использования профилактического ингалятора и, как минимум, одного лекарства.

Участники были разделены на группы в зависимости от графика работы: дневной, ночной или «смешанный». Оказалось, что у женщин, работающих только по ночам, риск развития астмы средней или тяжелой степени был примерно на 50% выше, чем у тех, кто трудился только днем. У мужчин такой корреляции выявлено не было.

Ученые подчеркивают, что формат исследования не позволяет установить, как именно работа по ночам провоцирует развитие астмы. Одним из возможных механизмов может быть нарушение циркадных ритмов и гормонального фона.

«Ранее было доказано, что высокий уровень тестостерона (мужского полового гормона) выступает фактором, защищающим от астмы. У женщин концентрация тестостерона в организме невысока, что может повысить их уязвимость перед этим заболеванием», — объяснили исследователи.

Ранее ученые выяснили, что работа по ночам ускоряет старение мышц.

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