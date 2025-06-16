Ученые впервые обнаружили необычную воду в окрестностях звезды, похожей на Солнце

Астрономы впервые обнаружили лед с необычным составом воды возле молодой звезды, напоминающей наше Солнце. Это подтверждает, что часть воды в нашей Солнечной системе могла появиться еще до рождения Солнца — в древнем космическом облаке пыли и газа. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Речь идет о так называемой полутяжелой воде — это та же H₂O, но в ней один из атомов водорода заменен на его тяжелую версию — дейтерий. Такая вода появляется только в очень холодных условиях, например, в темных межзвездных облаках. Ученые давно предполагали, что именно там формируется большая часть воды, но до сих пор не могли это подтвердить с такой точностью.

«Мы увидели четкий след полутяжелой воды во льду рядом с молодой звездой. Это значит, что вода начала свое существование еще до того, как родилась сама звезда», — объяснила Кэти Славичинска, аспирантка Лейденского университета и ведущий автор исследования.

Звезда, возле которой обнаружили полутяжелую воду, называется L1527. Она еще очень молода, но, по мнению ученых, может быть похожа на наше Солнце в первые моменты его существования.

Соотношение обычной и полутяжелой воды, найденное в этом льду, оказалось таким же, как в кометах и ледяных телах Солнечной системы. Это означает, что вода могла «путешествовать» через миллионы лет и километров практически без изменений — от межзвездных облаков до Земли.

Исследователи планируют изучить еще десятки подобных звезд, чтобы понять, насколько часто встречается такая древняя вода. Их цель — проследить путь воды от момента ее появления в космосе до появления жизни на планетах вроде нашей.

«Мы буквально наблюдаем историю воды во Вселенной. Возможно, вода, из которой мы пьем или которая входит в состав наших тел, начала свое путешествие задолго до Солнца», — добавила профессор Эвайн ван Дишек, соавтор работы.

Ранее ученые заглянули в прошлое на 13 миллиардов лет назад с помощью телескопа.