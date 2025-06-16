На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли способ заменить самый болезненный метод диагностики в медицине

Nature Nanotechnology: создан безболезненный пластырь-альтернатива биопсии
close
Chippani/King's College London

Ученые из Королевского колледжа Лондона разработали уникальный пластырь с миллионами микроскопических наноигл, который может заменить биопсию — один из самых распространенных и болезненных методов диагностики в медицине. Работа опубликована в журнале Nature Nanotechnology.

Традиционная биопсия требует извлечения небольшого участка ткани для анализа, что может вызывать боль, риск осложнений и психологический дискомфорт. Часто пациенты откладывают обследование именно из-за инвазивности процедуры. Кроме того, такой метод затрудняет регулярное наблюдение за заболеванием, особенно если речь идет об органах, к которым трудно получить доступ — например, о мозге.

Новый пластырь с наноиглами решает эти проблемы. Его поверхность покрыта десятками миллионов игл, которые в тысячу раз тоньше человеческого волоса. Они проникают в ткань безболезненно и не наносят ей вреда, извлекая важную молекулярную информацию — липиды, белки, РНК. Это позволяет врачам наблюдать за болезнью в реальном времени, проводить повторные тесты на одном и том же участке и отслеживать динамику на клеточном уровне.

«Мы работали над наноиглами 12 лет, но именно сейчас добились по-настоящему прорывного результата», — рассказал руководитель исследования доктор Чиро Кьяппини. — «Наша разработка может изменить подход к диагностике рака мозга, болезни Альцгеймера и персонализированной медицине в целом».

В доклинических испытаниях пластырь успешно применялся на тканях опухолей мозга человека и в моделях на мышах. Полученные «отпечатки» тканей анализировались с помощью масс-спектрометрии и искусственного интеллекта. Таким образом, врачи могут за считанные минуты получить данные о наличии опухоли, эффективности лечения и стадиях болезни.

Технология также может быть использована прямо во время операций. Например, нейрохирург сможет наложить пластырь на подозрительный участок мозга и через 20 минут получить данные, необходимые для точного удаления опухоли.

Пластырь можно производить по тем же технологиям, что и микрочипы, а значит — интегрировать в обычные медицинские устройства: от повязок до контактных линз.

Ранее было найдено новое средство против самой смертоносной формы рака мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами