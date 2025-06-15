На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден способ замедлить рост рака молочной железы

ВJР: воздействие на рецептор VIPR2 замедляет рост рака молочной железы
close
Weill Cornell Medicine

Исследователи из Университета Хиросимы обнаружили потенциально эффективный способ замедлить рост и метастазирование опухолей молочной железы, воздействуя на специфический рецептор — VIPR2. Результаты их работы опубликованы в British Journal of Pharmacology (BJP).

Рецептор VIPR2 в норме регулирует важные функции организма: циркадные ритмы, иммунный ответ и секрецию инсулина. Однако в опухолевых клетках он может присутствовать в избыточном количестве — этот процесс называется сверхэкспрессией. В таком состоянии VIPR2 способствует росту и распространению рака, формируя димеры — соединения двух одинаковых молекул.

Новое исследование показало, что VIPR2 может напрямую образовывать димеры, усиливая злокачественные процессы. Ключевым участком, ответственным за это взаимодействие, оказались трансмембранные домены 3 и 4 (TM3-4). Исследователи доказали, что специальные пептиды, имитирующие TM3-4, нарушают этот процесс, препятствуя димеризации.

«В клетках, где экспрессируются пептиды TM3-4, VIPR2 теряет способность сближаться и формировать димеры. Это резко снижает активность сигнальных путей, отвечающих за рост опухоли и метастазирование», — пояснил доцент Сатоши Асано, один из авторов исследования.

Эксперименты на клеточных и мышиных моделях подтвердили: подавление димеризации VIPR2 тормозит развитие рака и снижает его агрессивность. У мышей с опухолями молочной железы наблюдалось значительное сокращение роста и метастазов при экспрессии пептидов TM3-4.

Следующим шагом, по словам ученых, станет тестирование очищенного пептида TM3-4 в качестве противоракового средства на животных моделях. Исследователи надеются, что это приведет к созданию нового класса препаратов для лечения агрессивных форм рака молочной железы.

Ранее ученые превратили защиту раковых клеток в средство для их уничтожения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами