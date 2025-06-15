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Названы методы борьбы с сухостью влагалища без похода к врачу

Врач Стеняева: для борьбы с сухостью влагалища можно использовать мази с гиалуронкой

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Если появилось ощущение дискомфорта, но нет других серьезных болезненных проявлений, которые могут говорить о развитии инфекции или патологии (неприятный запах, выделения, боль), то проблему сухости можно устранить самостоятельно при помощи мазей с гиалуроновой кислотой, рассказала «Газете.Ru» акушер-гинеколог, психотерапевт и врач-сексолог Наталья Стеняева.

Сначала важно пересмотреть подход к гигиене. Так, предпочтительно использовать средства для мытья, разработанные специально для интимной зоны: это могут быть мягкие пенки, гели, муссы со сбалансированным pH (4–5), с добавлением молочной кислоты и других полезных компонентов.

«Если нет возможности отказаться от ношения ежедневных прокладок, можно снизить риск появления дискомфорта после них, а именно отдавать предпочтение прокладкам с натуральными материалами в составе, такими как хлопок, выбирать прокладки без отдушек и обращать внимание на наличие перфорированной клейкой линии по краям: она улучшает вентиляцию кожи. Что касается нижнего белья, то лучше, чтобы оно было из натуральных дышащих материалов с хлопком в составе. Белье должно сидеть комфортно, не давить и не натирать», – рассказала Стеняева.

Также важно обеспечить слизистой влагалища и кожи вульвы защиту и увлажнение. С этим хорошо справляются вагинальные свечи и мази с гиалуроновой кислотой.

«Они комфортно и приятно обволакивают слизистую и кожу, успокаивают и увлажняют, защищают от микроповреждений и трения. Необходимо отметить, что эффективность таких средств может быть связана с характеристиками используемой гиалуроновой кислоты. Например, в свечах «Мойстана» она высокомолекулярная (от 2000 Да), за счет большой молекулы она не впитывается, а образует длительно действующий увлажняющий слой. Кроме того, применять их можно и для профилактики, особенно женщинам, которые часто носят ежедневные прокладки, ведут активную сексуальную жизнь, занимаются спортом, ходят в бассейн», — заключила доктор.

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