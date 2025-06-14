Нейросеть в сотни ускорила реставрацию картин в десятки раз

Американские ученые из Массачусетского технологического института разработали технологию, которая позволяет восстанавливать поврежденные произведения искусства за часы вместо месяцев кропотливой ручной работы. Метод, сочетающий цифровую реконструкцию с физическим наложением прозрачной маски, открывает новые возможности для сохранения культурного наследия. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Команда продемонстрировала эффективность подхода на картине XV века, приписываемой Мастеру Прадо. Произведение, страдающее от многочисленных трещин и утрат красочного слоя, традиционно потребовало бы около 200 часов реставрации. Новый метод позволил восстановить 5612 поврежденных участков всего за несколько дней работы.

Процесс начинается с высокоточной цифровой съемки картины, выявляющей все повреждения. Специальные алгоритмы искусственного интеллекта анализируют сохранившиеся участки, подбирая оптимальные цветовые решения для утраченных фрагментов.

В сложных случаях, таких как полностью утраченное лицо младенца, система заимствует изображение с других работ того же художника. Готовая реконструкция печатается на прозрачном полимерном листе, который аккуратно накладывается на оригинал.

Технология уже сейчас позволяет музеям возвращать в экспозицию десятки картин, десятилетиями хранившихся в запасниках.

Исследователи продолжают совершенствовать подход, работая над расширением круга произведений, к которым она может быть применена. В будущем это может коренным образом изменить подход к сохранению художественного наследия, сделав профессиональную реставрацию доступной для значительно большего числа произведений искусства.

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