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Стихийные бедствия помогли эволюции ранних предков человека, узнали ученые

P&P: древние обезьяны выживали среди лесных пожаров, паводков и взрывов вулканов
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Sciencealert

Международная команда палеонтологов из США, Канады, Кении и других стран сделала важное открытие в области эволюции древних человекообразных обезьян, изучив окаменелости возрастом 20 млн лет в Западной Кении. Исследование опубликовано в научном журнале Paleoceanography and Paleoclimatology (P&P).

На участке Кору 16, известном благодаря сохранившимся благодаря вулканическому пеплу ископаемым, ученые обнаружили новые свидетельства о среде обитания далеких предков человека.

Исследователи проанализировали около тысячи окаменелых листьев, останки трех видов древних обезьян (включая новый вид крупнотелых приматов) и свидетельства существования 25 различных видов позвоночных. Эти находки позволили реконструировать древнюю экосистему, существовавшую в период, когда человекообразные обезьяны начали эволюционное разделение с другими приматами.

Анализ показал, что 20 млн лет назад этот регион представлял собой теплый влажный лес с сезонными осадками, где преобладали листопадные растения.

Уникальной особенностью этой среды была ее мозаичность — лесные массивы чередовались с открытыми пространствами, а экосистема регулярно подвергалась воздействию пожаров, наводнений и извержений вулканов.

«Эти условия могли сыграть ключевую роль в эволюции приматов. Мы видим, как изменяющаяся среда влияла на развитие ранних человекообразных обезьян в период, предшествовавший появлению прямоходящих гомининов», — отметили исследователи.

Ранее ученые выяснили, как предки динозавров приспособились к «адским» условиям ранней Земли.

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