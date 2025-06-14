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Ученые раскрыли парадокс растущего загрязнения Арктики токсичной ртутью

NatComms: уровень ртути в организмах арктической фауны вырос в 30 раз за 40 лет
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В.С.Севастьянов/Пресс-службой ГЕОХИ РАН

Датские ученые из Орхусского и Копенгагенского университетов обнаружили опасную тенденцию: концентрация ртути в арктических экосистемах продолжает увеличиваться, хотя мировые выбросы этого опасного нейротоксина сокращаются уже несколько десятилетий. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

«Несмотря на снижение глобальных выбросов с 1970-х годов, мы не видим улучшения в Арктике — наоборот, концентрации продолжают расти», — отметил профессор Руне Диц, ведущий автор исследования.

Результаты показали, что уровень ртути у арктических хищников сейчас в 20–30 раз выше, чем в доиндустриальную эпоху.

Ключевая причина этой аномалии — крайне медленный цикл ртути в морской среде. Если в атмосфере этот металл сохраняется около года, то в океане он может оставаться более 300 лет.

Используя изотопный анализ, ученые проследили пути переноса ртути и обнаружили, что загрязнения из промышленных регионов (например, Китая) достигают Арктики через океанические течения за 150 лет. Это объясняет, почему сокращение современных выбросов еще не привело к улучшению ситуации.

Высокие концентрации ртути особенно опасны для крупных хищников — белых медведей, китов и тюленей. Токсины накапливаются в их организме, нарушая иммунную и репродуктивную системы.

Ученые предлагают учитывать долгосрочное влияние океанических течений при оценке загрязнения и разрабатывать новые стратегии защиты уязвимых арктических экосистем.

Ранее исследователи нашли способ борьбы с самой ядовитой формой ртути.

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