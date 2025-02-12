В Австралии создали новый способ борьбы с загрязнением самой опасной формой ртути

Австралийские ученые из Университета Маккуори использовали методы синтетической биологии для очистки от метилртути — одного из самых опасных природных загрязнителей. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Метилртуть — высокотоксичное вещество, которое легко накапливается в организме, проникая через пищеварительный тракт, гематоэнцефалический барьер и плаценту. Она вызывает серьезные повреждения нервной и репродуктивной систем, а также накапливается в пищевых цепях, достигая опасных концентраций.

Команда генетически модифицировала плодовых мушек и рыбок данио-рерио, внедрив в их ДНК гены бактерий. Эти гены производят два фермента, способных преобразовывать метилртуть в элементарную ртуть. Менее вредный элемент испаряется из организма в виде газа, что значительно снижает токсичность.

«Это кажется магией: мы превращаем самую опасную форму ртути в безопасный газ, который просто улетучивается», — отметила ведущий автор исследования, доктор Кейт Теппер.

Тесты показали, что у генетически модифицированных животных уровень ртути в организме снизился вдвое, а оставшаяся часть стала относительно безвредной.

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