Мировой океан пересек критическую границу, предупредили ученые

GCB: закисление океанов Земли достигло планетарного предела еще пять лет назад

Международная группа исследователей из США и Великобритании обнаружила, что закисление океана достигло опасного уровня, превысив одну из девяти ключевых планетарных границ — пределов, за которыми начинаются необратимые изменения экосистем. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Global Change Biology (GCB).

Из-за роста выбросов CO 2 морская вода поглощает больше углекислого газа, что приводит к химическим реакциям, снижающим уровень карбонатных ионов. Эти ионы необходимы морским организмам — от планктона до кораллов — для строительства раковин и скелетов. В результате разрушаются коралловые рифы, а вместе с ними — целые морские экосистемы.

Ученые проанализировали данные ледяных кернов, исторические замеры и современные модели, чтобы оценить масштабы закисления.

Оказалось, что 40% поверхностных вод и 60% глубинных вод уже преодолели порог, при котором содержание карбоната кальция снизилось на 20% по сравнению с доиндустриальной эпохой. Этот процесс начался как минимум пять лет назад, но его последствия становятся заметны только сейчас.

Хотя граница пересечена, исследователи подчеркивают: это не точка невозврата. Снижение выбросов парниковых газов может замедлить закисление и дать океанам шанс на восстановление.

Ранее ученые узнали глубину закисления мирового океана.