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Описано движение большого пальца, по которому можно узнать болезнь Паркинсона

Врач Суворинова: при болезни Паркинсона тремор рук похож на счет монет

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The University of Manchester

Одним из первых симптомов болезни Паркинсона является тремор рук, который похож на счет монет или катание пилюль, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени академика Л.О. Бадаляна Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета Минздрава России Наталья Суворинова.

Болезнь Паркинсона — хроническое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, которое затрудняет двигательную активность. Обычно оно начинается после 50 лет, но есть отдельные формы, которые могут дебютировать раньше, в молодом или, даже, подростковом возрасте. К болезни Паркинсона могут привести некоторые внешние причины — травма головы, прием некоторых лекарственных препаратов, интоксикация алкоголем или употребление наркотиков, наследственность.

«К первым признаком часто относятся неловкость в руке или ноге. Так, пациент может внезапно оступиться и упасть на ровном месте. Затем возникает тремор (дрожание) , чаще это односторонний тремор в руке, но также может быть тремор головы или туловища. Как правило, пациенты впервые обращаются за помощью как раз при наличии тремора. Он возникает в покое и уменьшается при целенаправленном движении. В медицинской литературе паркинсонический тремор нередко называют «счет монет» или «катание пилюль»: большой палец пациента ритмично ударяет по среднему и указательному пальцу, как будто что-то пересчитывает», – рассказала врач.

Постепенно к тремору присоединяется общая скованность. Пациенту становится трудно встать с постели, начать ходьбу, однако через несколько минут скованность снижается и походка ускоряется, и тут идущий человек уже не может быстро остановиться и движется по инерции, может нечаянно выйти на тротуар, выпасть из окна.

«Еще одним характерным признаком является «паркинсоническое топтание», прежде, чем начать движение, пациент топчется на месте. Характерна поза больного с сутулой спиной, приведенным к телу локтями, полусогнутыми ногами. Лицо часто бывает амимичным, с застывшем выражением скорби, печали. Пациент говорит тихим монотонным голосом, он медлительный и долго думает, «зависает», обстоятельно отвечает на заданные вопросы по много раз пересказывая одну и ту же фразу», – рассказала доктор.

Полностью вылечить пациента с болезнью Паркинсона на сегодняшний день невозможно, лечение направлено на устранение симптомов заболевания, улучшение качества и продление сроков жизни.

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