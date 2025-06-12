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В Израиле нашли мраморный саркофаг с изображением состязания по пьянству между богами

IAA: в Кесарии обнаружили 1700-летние изваяния пьяных Геракла и Диониса
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Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

сюжет резных изображений, посвященный состязанию по пьянству между античными богами и героями. О необычном открытии сообщается на официальном сайте Управления древностей Израиля (IAA).

Мраморный саркофаг II–III веков н.э. сохранил резные изображения Диониса (бога вина) и Геракла. Это первый подобный артефакт, найденный в регионе.

На одной стороне саркофага изображен проигравший Геракл, лежащий на львиной шкуре с чашей вина в руке. Другую сторону украшает торжествующая процессия Диониса в окружении сатиров и вакханок.

«Эта сцена символизирует не просто разгульное веселье, но и переход в загробную жизнь через освобождение», — пояснил археолог Нохар Шахар.

Находка была сделана за стенами древней Кесарии, что свидетельствует о более обширном и богатом поселении, чем считалось ранее. Саркофаг, разбитый на части, был обнаружен под песчаной дюной и тщательно восстановлен реставраторами.

Ранее археологи нашли древнюю гробницу неизвестного египетского царя.

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