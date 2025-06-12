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Археологи раскрыли секреты древнеримского фастфуда на Майорке

IJO: древние римляне любили перекусывать дроздами в уличных кафе
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M. Woike/Global Look Press

Испанские археологи из Средиземноморского института передовых исследований узнали гастрономические привычки жителей древнеримского города Поллентия на острове Майорка (также известном как Мальорка). Оказалось, что 2000 лет назад певчие дрозды были популярным блюдом в уличных заведениях, похожих на современные кафе быстрого питания. Исследование опубликовано в научном издании International Journal of Osteoarchaeology (IJO).

Во время раскопок в Поллентии, основанной римлянами в 123 году до н.э., ученые нашли глубокую (четыре метра) выгребную яму рядом с остатками попины — древнего аналога трактира.

Среди костей млекопитающих, рыб и битой керамики, датируемых 10 годом до н.э. — 30 годом н.э., преобладали останки певчих дроздов (Turdus philomelos). Примечательно, что сохранились в основном черепа и грудные кости, а мясистые части (лапки, крылья) почти отсутствовали, что указывает на активное употребление этих птиц в пищу.

Ученые предположили, что дроздов готовили особым способом: удаляли грудину, чтобы расплющить тушку для быстрого обжаривания на гриле или сковороде. Это сохраняло мясо нежным и ускоряло процесс приготовления — ключевое требование для «фастфуда» той эпохи. Исторические записи подтверждают, что птиц массово ловили сетями и продавали в торговых точках.

Учитывая миниатюрный размер дроздов (весом около 60–90 граммов), их могли подавать на шпажках — удобный формат для уличной еды. Помимо птиц, в меню заведения входили куры и кролики, чьи кости также найдены в изобилии. Осколки керамики намекают, что блюда иногда сервировали и в посуде, возможно, для домашних трапез.

Как отметили исследователи, традиция употребления дроздов сохранилась на Майорке до наших дней. По его словам, их вкус напоминает дичь, например перепелов, а не домашнюю птицу. Исследование подчеркивает, что уличная еда была неотъемлемой частью римской городской культуры, а сезонные продукты, подобные дроздам, легко интегрировались в повседневный рацион.

Ранее ученые выяснили, что первые европейцы в Северной Америке пили вино и ели жареное мясо вместе с индейцами.

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