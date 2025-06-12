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Названо отличие синдрома Аспергера от аутизма

Врач Киреева: при синдроме Аспергера в отличие от аутизма нет задержек в развитии речи

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Синдром Аспергера — одна из нескольких форм детского аутизма. Однако в отличие от других форм при синдроме Аспергера не наблюдается задержек в развитии речи, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии ИНН Пироговского Университета, врач-психиатр Ирина Киреева.

«Синдром Аспергера – мягкая форма детского аутизма, который, как и классический детский аутизм, формируется в младенчестве (до 3 лет). Синдром Аспергера характеризуется, как и детский аутизм, качественными нарушением социального взаимодействия и коммуникации, стереотипными и ограниченными шаблонами поведения, деятельности и интересами. Однако синдром Аспергера отличается от детского аутизма отсутствием задержки в развитии речи. Но коммуникативная сторона речи страдает, они говорят тогда, когда хотят, не слушают собеседника, нередко ведут беседу с самим собой, для них типичны своеобразные отклонения интонационного оформления речи, необычные речевые обороты», – объяснила специалист.

Также для детей с синдромом Аспергера в большинстве случаев не характерно отставание в интеллектуальном развитии. По словам врача, у них нередко встречаются хорошие способности или углубленные познания, но они не являются обязательными диагностическими критериями.

«Синдром часто ассоциируется с выраженной неуклюжестью, нарушениями социального взаимодействия, которые проявляются в невозможности в общении использовать мимические реакции, жесты, позы. Нарушения в общении проявляются в отсутствии ролевых и социально-имитационных игр в раннем возрасте. Также характерны ограниченные и повторяющиеся стереотипные шаблоны в поведении, интересах и деятельности. Они проявляются однообразными манипуляциями с игрушками, необычными интересами, например, изучением движущихся предметов, увлечением узкими темами (интерес к алфавиту, цифрам, названиям и отдельным характеристикам предметов)», – добавила психиатр.

Врач также отмечает, что каждый человек с синдромом Аспергера уникален и может проявлять разные симптомы в различных комбинациях и степени тяжести.

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