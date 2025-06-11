На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

2024 год стал рекордным по числу вооруженных конфликтов в мире

UCDP: в прошлом году в мире произошел 61 вооруженный конфликт, включая 11 войн
close
Mohammed Yassin/Reuters

Согласно данным шведских ученых из Программы данных о конфликтах Уппсальского университета (UCDP), в 2024 году в мире зафиксировали 61 вооруженное противостояние с участием государств — это исторический максимум с начала подсчетов в 1946 года. При этом эксперты отмечают тревожный рост целенаправленного насилия против мирного населения. Доклад опубликован на официальном сайте научного учреждения.

Сообщается, что 11 из 61 зарегистрированных конфликтов достигли уровня войны (более 1000 жертв в год). Это наивысший показатель с 2016 года.

Несмотря на увеличение количества войн, общее число жертв сократилось до 160 тысяч человек. Однако 2024 год остаётся четвертым по смертоносности после 1994 года (геноцид в Руанде).

По словам ученых, самыми кровопролитными в прошлом году стали военные конфликты на территориях Украины (около 76 тыс. жертв по оценкам UCDP) и Ближнего Востока (Сектор Газа и Ливан) —26 тыс. жертв, 94% из которых гражданские лица.

В 2024 году зафиксировано 13,9 тыс. потерь среди мирного населения — на 31% больше, чем в предыдущем году.

Исследователи добавили, что в Секторе Газа лишь 2% жертв удалось идентифицировать как боевиков. Почти половина потерь (48%) — мирные жители, остальные остаются неустановленными.

Ранее ученые зафиксировали резкое падение продолжительности жизни в Секторе Газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами