Врач рассказал, на какие заболевания могут указывать холодные руки

Infobae: холодные руки могут указывать на четыре проблемы со здоровьем

Постоянно холодные руки могут говорить об анемии, заболеваниях периферических артерий, гипотиреозе и синдроме Рейно. Об этом испанский врач Даниэль Лопес Розетти рассказал в интервью изданию Infobae.

Розетти заявил, что холодные руки могут свидетельствовать о заболеваниях периферических артерий. Это группа заболеваний, при которых происходит сужение сосудов и нарушение кровообращения в соответствующих участках тела. Также холодные конечности могут быть следствием гипотиреоза ─ сниженной функции щитовидной железы. Он возникает из-за низкого уровня тиреоидных гормонов и часто сопровождается апатией, вялостью, бледностью кожи, чувствительностью к холоду, ломкостью волос и ногтей.

Кроме того, людей с холодными руками врач призвал провериться на наличие анемии. При анемии в организме снижается содержание белка гемоглобина или эритроцитов, которые транспортируют кислород к органам и тканям.

В заключение доктор Розетти добавил, что зябкостью рук может проявляться и синдром Рейно, из-за которого кровеносные сосуды чрезмерно сужаются в ответ на холод и стресс. При этой патологии пальцы на короткое время немеют, становятся бледными, холодными и теряют чувствительность.

Ранее были названы два признака рака кожи, которые часто игнорируют.