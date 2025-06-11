На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Развеян популярный миф о вреде микроволновых печей

El Universo: использование микроволновой печи не вызывает рак
close
Jan Haas/Global Look Press

Хирург-онколог Хорхе Карденас Марио опроверг утверждение о том, что использование микроволновой печи повышает риск развития рака. В беседе с изданием El Universo врач отметил, что научных доказательств связи между работой устройства и возникновением онкологических заболеваний не существует.

По словам специалиста, конструкция микроволновой печи исключает утечку электромагнитных волн при условии, что дверца прибора плотно закрыта и не повреждена.

«Микроволновая печь работает, генерируя волны, которые заставляют молекулы воды в пище двигаться и тем самым разогревают еду. При правильной эксплуатации риск для здоровья отсутствует», — пояснил Марио.

Тем не менее врач призвал быть внимательными при выборе посуды для разогрева. Он отметил, что некоторые пластиковые контейнеры могут выделять токсичные вещества при нагревании. Речь идет о полифторалкильных веществах (PFAS), которые широко применяются в производстве антипригарных покрытий, огнеупорных материалов и грязеотталкивающих средств.

Ранее был развеян миф о главном факторе долголетия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами