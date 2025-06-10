Найден неожиданный способ остановить распространение раковых опухолей

Скромный обитатель морского дна — морской огурец — может оказаться мощным союзником в борьбе с раком. Ученые из Университета Миссисипи и Джорджтаунского университета обнаружили, что особый сахар, содержащийся в морских огурцах, способен эффективно блокировать фермент Sulf-2, играющий ключевую роль в распространении раковых клеток. Работа опубликована в журнале Glycobiology.

Фермент Sulf-2 изменяет структуру гликанов — «волосяных» структур, покрывающих клетки и регулирующих иммунные реакции и межклеточные сигналы. При раке эти структуры модифицируются, что способствует метастазированию. Команда показала, что вещество фукозилированный хондроитинсульфат, выделенный из морского огурца Holothuria floridana, эффективно подавляет Sulf-2.

«Морские организмы вырабатывают уникальные соединения, которые редко встречаются у наземных животных, — объяснила доктор Марва Фарраг, ведущий автор исследования. — Именно это делает их такими ценными для фармацевтики».

Особенность открытия в том, что в отличие от некоторых аналогичных препаратов, вещество из морского огурца не влияет на свертываемость крови — один из главных рисков при терапии, воздействующей на гликаны. Это делает его потенциально более безопасным для пациентов.

В ходе работы ученые применяли как лабораторные методы, так и компьютерное моделирование — и оба подхода дали совпадающие результаты. Это повысило уверенность исследователей в эффективности соединения.

«Некоторые сахаросодержащие лекарства до сих пор получают из свиней, потому что их синтез невероятно дорог и сложен, — пояснил профессор фармакологии Джошуа Шарп. — Такой источник как морской огурец гораздо экологичнее, безопаснее и потенциально дешевле».

Теперь исследователи готовятся испытать новые препараты на животных. Этот этап обещает открыть путь к разработке следующего поколения лекарств против рака.

Ранее было найдено новое средство против самой смертоносной формы рака мозга.