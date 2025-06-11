Названа неочевидная причина тяжелого женского заболевания, вызывающего бесплодие

Ученые из Каролинского института выяснили, что тяжелые детские переживания, особенно насилие, могут существенно повысить риск развития эндометриоза во взрослой жизни. Работа опубликована в журнале Human Reproduction.

Эндометриоз — это гинекологическое заболевание, при котором ткань, подобная слизистой оболочке матки, разрастается за ее пределами и вызывает сильные боли, воспаления и, нередко, бесплодие. Несмотря на то, что болезнь достаточно распространена и встречается у каждой десятой женщины, ее причины до конца не изучены.

В исследовании приняли участие более 1,3 миллиона женщин, родившихся в Швеции между 1974 и 2001 годом. Ученые проанализировали данные из национальных регистров, чтобы проследить, как условия детства связаны с диагнозом эндометриоза. Было выявлено, что у женщин, столкнувшихся с психическими расстройствами или зависимостью родителей, бедностью, сексуальным насилием, жестоким обращением или другими признаками неблагополучия в семье, риск развития заболевания значительно выше.

Особенно выраженной оказалась связь в тех случаях, когда девочка переживала насилие: у них вероятность диагноза во взрослом возрасте возрастала более чем в два раза. Также отмечено, что чем больше трудностей было в детстве, тем выше становился риск — накопительный эффект оказался очень заметным.

Исследователи предполагают, что дело может быть в том, как хронический стресс в раннем возрасте влияет на иммунную систему и восприятие боли. Иммунитет может становиться менее эффективным в борьбе с патологической тканью, а боль воспринимается острее, что увеличивает вероятность постановки диагноза.

По словам Марики Роствалл, ведущего автора исследования, результаты подчеркивают важность комплексного подхода к здоровью женщины, в котором учитываются не только симптомы, но и жизненный опыт. Это открывает возможности для профилактики и более чуткого подхода в диагностике и лечении.

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