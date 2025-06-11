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Ученая рассказала, как распознать начало ранней деменции

The Conversation: психоз и депрессия могут быть признаками ранней деменции
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Depositphotos

Депрессия, психоз, проблемы со зрением и координацией движений могут указывать на начало ранней деменции. Об этом изданию The Conversation рассказала психиатр и кандидат медицинских наук Молли Мюррей из Университета Западной Шотландии.

По словам ученой, деменция традиционно ассоциируется с пожилым возрастом, однако это заболевание может развиться и у более молодых — людей младше 65 лет. Более того, редкие формы деменции диагностируют даже у детей.

Эксперт напомнила, что деменция — это не одно заболевание, а целая группа нарушений, связанных с повреждением головного мозга и снижением когнитивных функций.

«У пожилых людей в большинстве случаев деменция вызвана болезнью Альцгеймера. На ее долю приходится 50–75% случаев. Однако у людей младше 65 лет лишь около 40% таких диагнозов можно объяснить этим заболеванием. У остальных причиной становятся другие, менее известные формы деменции, которые часто проявляются нетипичными симптомами», — рассказала ученая.

Мюррей отметила, что у молодых пациентов в начале заболевания часто наблюдаются не проблемы с памятью, а нарушения координации, изменения зрения, трудности с речью, распознаванием предметов, ориентацией в пространстве. У некоторых появляются бредовые идеи и галлюцинации, которые могут быть приняты за проявления психических расстройств.

Симптомы ранней деменции также нередко бывают схожи с депрессией, тревожным или биполярным расстройством, а у женщин могут быть ошибочно приняты за признаки менопаузы или эмоционального выгорания. Пациенты и врачи часто не связывают такие проявления с нарушениями когнитивных функций, что затрудняет своевременную диагностику.

Ранее в кишечнике нашли вещество, защищающее от болезни Альцгеймера.

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