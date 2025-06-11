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Ученые проследили эволюцию передачи знаний за 3,3 млн лет человеческой истории

PLOS One: предки человека начали намеренно учить друг у друга 2 млн лет назад
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Efrat Bakshitz

Международная команда исследователей из Папского университета Святого Креста (Италия) и Университета Бордо (Франция) реконструировала этапы развития культурной передачи знаний в человеческой эволюции. Исследование, опубликованное в научном журнале PLOS One, охватило период от 3,3 млн до 6 тыс. лет назад.

Анализ 103 культурных инноваций на основе археологических данных показал, что стратегии передачи знаний развивались постепенно.

Около 2 млн лет назад возникла намеренная демонстрация. Мастера начали специально замедлять движения, чтобы облегчить обучение учеников.

Объяснительное обучение с использованием жестов и указаний возникло примерно 400 тыс. лет назад. Между 200 и 100 тыс. лет назад люди изобрели модульное обучение, придумав разбивать освоение сложных навыков на последовательные этапы.

После 100 тыс. лет назад распространилось избирательное обучение, когда знания стали передавать узкому кругу учеников.

Особый скачок в методах обучения произошел между 200 и 100 тысячами лет назад, что совпадает с развитием языковых способностей. Исследователи связывают это с необходимостью передачи более сложных технологий и символического поведения.

«Наши данные показывают, что новые методы обучения не заменяли старые, а наслаивались на них. Простые способы вроде наблюдения и подражания оставались важными даже после появления сложных форм обучения», — отметили авторы.

Исследование основано на междисциплинарном анализе археологических данных с привлечением экспертных оценок. Ученые подчеркивают, что эволюция методов обучения шла параллельно с усложнением культурных практик и социальной организации.

Ранее ученые изучили труд шимпанзе, чтобы лучше понять эволюцию древних предков человека.

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