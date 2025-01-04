Труд обезьян помог ученым лучше понять эволюцию древних предков человека

Международная группа палеобиологов, антропологов и бихевиористов (специалистов по поведению) обнаружила общие черты между подбором каменных инструментов для раскалывания орехов у современных шимпанзе и аналогичным процессом выбора орудий древними предками человека. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Human Evolution (JHE).

Предыдущие изыскания показали, что древнейшее известное использование каменных инструментов относится к олдувайским гомининам около 2,5 млн лет назад. Те применяли камни в качестве рубил, скребов и лезвий.

В новом исследовании ученые задались вопросом, можно ли обнаружить похожие закономерности выбора камней у современных шимпанзе.

Чтобы расколоть орех, шимпанзе выбирает два инструмента: молоток и наковальню. Камни, используемые в качестве молотка, выбираются за их вес и форму, в то время как камни, используемые в качестве наковальни, выбираются за их способность выдерживать удары молотка и с меньшей вероятностью позволять ореху отклониться в сторону, а не расколоться при ударе.

Ученые предоставили подопытным особям шимпанзе предварительно измеренные камни, отметив, насколько они были мягкими или твердыми, насколько сильно они отскакивали при ударах, а также их размер, вес и форму.

Наблюдая за тем, как шимпанзе подбирают камни в качестве инструментов и насколько хорошо выбранные ими инструменты работают по назначению, исследователи обнаружили, что приматы выбирают камни, основываясь на их механических свойствах, а не на том, как они выглядят.

Например, животные предпочитают более твердые камни для молотков и более мягкие камни для наковален. Ученые также отметили, что молодые шимпанзе берут инструменты, которые использовались старшими шимпанзе, что является намеком на возможность обучения и передачи выбора инструментов.

Исследователи утверждают, что результаты их наблюдений свидетельствуют о том, что древние гоминиды и современные шимпанзе использовали некоторые схожие приемы при выборе камней для использования в качестве инструментов.

Ранее ученые выяснили, что среди шимпанзе есть настоящие мастера по раскалыванию орехов с помощью камней.