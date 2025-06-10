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Раскрыт секрет устойчивости летучих мышей к раку

NatureCom: эффективная работа гена p53 помогает летучим мышам избегать рака
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Depositphotos

Исследователи из Университета Рочестера обнаружили, что четыре распространенных вида летучих мышей могут жить до 35 лет (эквивалент человеческих 180 лет) — без рака. Ключевую роль в этом играет усиленная активность гена p53, супрессора опухолей. Работа опубликована в журнале Nature Communications (Nature Com).

Ученые объяснили, что ген p53 есть и у людей, и у летучих мышей. Он отвечает за выявление и уничтожение потенциально раковых клеток через механизм апоптоза — запрограммированной клеточной смерти. У людей мутации в этом гене встречаются примерно в половине всех случаев рака и снижают его эффективность. Однако у летучих мышей p53 не только работает стабильнее, но и проявляет повышенную активность.

Например, у так называемой маленькой коричневой летучей мыши, обитающей в северной части штата Нью-Йорк, в организме есть две копии p53, что делает ее особенно устойчивой к онкологическим заболеваниям.

По словам исследователей, обычно слишком высокая активность p53 может быть вредной — из-за избыточного уничтожения клеток. Но у летучих мышей этот процесс тщательно сбалансирован: их организм эффективно контролирует апоптоз, сохраняя здоровые ткани.

Дополнительный вклад в долголетие и устойчивость летучих мышей к болезням вносит активный фермент теломераза, позволяющий клеткам летучих мышей долго делиться без потери функций. Также эти животные обладают эффективной иммунной системой, способной распознавать и уничтожать не только вирусы, но и опухолевые клетки.

Ученые подчеркивают, что, несмотря на отсутствие «естественного барьера» против опухолей — клетки летучих мышей могут становиться злокачественными уже после двух мутаций — мощные защитные механизмы, такие как p53 и активная иммунная система, эффективно предотвращают развитие болезни.

Результаты исследования подтверждают, что повышение активности p53 может быть перспективной стратегией для борьбы с онкологией у человека. Уже сегодня существуют препараты, воздействующие на этот ген, а новые средства находятся в разработке.

Ранее ученые адаптировали антивирусную защиту летучих мышей для человека.

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