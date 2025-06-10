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Испанский двигатель на перекиси водорода прошел испытания на орбите Земли

SpaceNews: испанский двигатель на перекиси водорода испытали на орбите Земли
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Arkadia Space

Испанская компания Arkadia Space объявила об успешном завершении орбитальных испытаний своего нового маломощного двигателя DARK, работающего на перекиси водорода. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Двигатель, развивающий тягу в пять ньютонов, был установлен на борту спутника D-Orbit ION, запущенного в марте в рамках миссии SpaceX Transporter-13 с базы Ванденберг (США). Испытания включали как многократные короткие импульсы длительностью в десятки миллисекунд, так и более продолжительную работу — до пяти секунд.

По словам генерального директора и соучредителя Arkadia Space Франчо Гарсии, цель миссии заключалась в том, чтобы сравнить работу двигателя в условиях космоса с результатами наземных тестов. Итоги оказались выше ожиданий.

«Космические данные полностью совпали с наземными, что значительно лучше, чем мы предполагали», — отметил Гарсия.

Компания намерена продолжить испытания в течение года и более — в зависимости от ресурса двигателя и остатка топлива. Это поможет оценить его долгосрочную надежность и эффективность. В Arkadia Space подчеркивают, что использование перекиси водорода как экологически чистого топлива — ключевой шаг в сторону отказа от токсичного гидразина, широко применяемого в традиционной космической технике.

Преимущества «зеленой» тяги проявились уже на этапе подготовки к запуску. Благодаря отсутствию жестких требований к обращению с топливом, процесс заправки и интеграции аппарата оказался проще и дешевле.

«Мы показали в Ванденберге, что можем резко сократить операционные расходы», — добавил Гарсия.

Экологичные двигатели на перекиси водорода становятся все более востребованными, особенно среди разработчиков малых спутников, ориентирующихся на массовые запуски с помощью SpaceX. На фоне успешных испытаний компания уже получает запросы от производителей ракет и возвращаемых космических аппаратов. В числе первых соглашений — контракт, подписанный в феврале, на поставку двигателей для системы ориентации многоразовой ракеты MaiaSpace.

Ранее ученые предложили использовать ядерную энергию для полетов в дальний космос.

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