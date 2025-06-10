Испанский двигатель на перекиси водорода прошел испытания на орбите Земли

Испанская компания Arkadia Space объявила об успешном завершении орбитальных испытаний своего нового маломощного двигателя DARK, работающего на перекиси водорода. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Двигатель, развивающий тягу в пять ньютонов, был установлен на борту спутника D-Orbit ION, запущенного в марте в рамках миссии SpaceX Transporter-13 с базы Ванденберг (США). Испытания включали как многократные короткие импульсы длительностью в десятки миллисекунд, так и более продолжительную работу — до пяти секунд.

По словам генерального директора и соучредителя Arkadia Space Франчо Гарсии, цель миссии заключалась в том, чтобы сравнить работу двигателя в условиях космоса с результатами наземных тестов. Итоги оказались выше ожиданий.

«Космические данные полностью совпали с наземными, что значительно лучше, чем мы предполагали», — отметил Гарсия.

Компания намерена продолжить испытания в течение года и более — в зависимости от ресурса двигателя и остатка топлива. Это поможет оценить его долгосрочную надежность и эффективность. В Arkadia Space подчеркивают, что использование перекиси водорода как экологически чистого топлива — ключевой шаг в сторону отказа от токсичного гидразина, широко применяемого в традиционной космической технике.

Преимущества «зеленой» тяги проявились уже на этапе подготовки к запуску. Благодаря отсутствию жестких требований к обращению с топливом, процесс заправки и интеграции аппарата оказался проще и дешевле.

«Мы показали в Ванденберге, что можем резко сократить операционные расходы», — добавил Гарсия.

Экологичные двигатели на перекиси водорода становятся все более востребованными, особенно среди разработчиков малых спутников, ориентирующихся на массовые запуски с помощью SpaceX. На фоне успешных испытаний компания уже получает запросы от производителей ракет и возвращаемых космических аппаратов. В числе первых соглашений — контракт, подписанный в феврале, на поставку двигателей для системы ориентации многоразовой ракеты MaiaSpace.

Ранее ученые предложили использовать ядерную энергию для полетов в дальний космос.