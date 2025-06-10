На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли способ продлить свежесть фруктов без холодильника

Nature: съедобная пленка из белка продлевает свежесть фруктов в несколько раз
close
Freepik.com

Ученые из Тяньцзиньского университета разработали инновационное съедобное покрытие на основе белков, способное в несколько раз продлить срок хранения фруктов без использования холодильников. Новая технология безопасна, экологична и сохраняет до 98% питательных веществ. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

В основе разработки — фазово-модифицированный лизоцим, белок с выраженными антибактериальными свойствами. Он надежно прикрепляется к восковому слою фруктов, а в сочетании с натриевой солью и наноцеллюлозой — образует тонкую пленку, которая замедляет испарение влаги и подавляет рост микробов.

Съедобную защитную пленку уже успешно испытали на 17 различных видах фруктов (включая свежесрезанные) — от клубники до манго. Разработка продемонстрировала способность продлевать свежесть плодов в два-пять раз. Ученые отметили, что технология не требует хранения в холоде: при комнатной температуре она снижает выбросы углекислого газа на 90% по сравнению с традиционным охлаждением.

По расчетам ученых, само покрытие легко смывается водой и безопасно при употреблении. Кроме того, для его производства не требуется больших денежных затрат. Исследователи уверены, что разработка способна заменить как химические консерванты, так и энергозатратную холодовую цепь, что делает ее перспективным инструментом в борьбе с глобальными потерями продовольствия.

Ранее во фруктах и овощах нашли вещество, снижающее риск развития диабета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами