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Ученые адаптировали антивирусную защиту летучих мышей для человека

PLOS Bio: клетки летучих мышей позволят изучить их иммунную реакцию на вирусы
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Binturong-tonoscarpe/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Университета штата Вашингтон и других научных центров разработали первые в мире специализированные клетки для защиты людей от смертельных вирусов. Эти клетки получили от летучих мышей, обладающих иммунитетом к коронавирусам и другим опасным патогенам. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS Biology (PLOS Bio).

Летучие мыши переносят вирус Эбола, SARS-CoV-2 (причина COVID-19), вирус Sin Nombre (возбудитель геморрагической лихорадки) и другие патогены, но сами почти не страдают от них.

Команда создала две новые лабораторные линии клеток, выделенных из почечной ткани короткохвостой летучей мыши Себа (Carollia perspicillata). Эти клетки позволят детально изучить иммунный ответ летучих мышей на патогены.

Ранее ученые использовали клеточные линии, созданные 50 лет назад, которые не подходили для современных исследований. Новые клетки сохраняют способность имитировать иммунные реакции летучих мышей, что критично для поиска лекарств.

Специалисты обработали ткани летучей мыши, чтобы «обессмертить» клетки — сделать их способными бесконечно делиться в лаборатории. Ключевой задачей было сохранить их естественные свойства, включая реакцию на вирусы.

«Мы перебрали десятки методов, пока не нашли способ, при котором клетки не только размножаются, но и ведут себя как в организме летучей мыши», — уточнили авторы проекта.

В дальнейшем исследователи планируют изучить, какие гены защищают летучих мышей от болезней, а также создать дополнительные клеточные линии от других видов летучих мышей.

Ранее ученые раскрыли секрет устойчивости летучих мышей к различным вирусам.

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