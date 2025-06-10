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Неандертальцы покорили Евразию в рекордные сроки, выяснили ученые

PLOS One: неандертальцы прошли от Кавказа до Алтая менее чем за 2000 лет
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Emily Coco and Radu Iovita/«phys.org

Международная группа ученых из Португалии и США построила карту маршрутов миграций неандертальцев из Восточной Европы в Центральную и Восточную Евразию. Оказалось, что ближайшие родственники людей преодолевали огромные расстояния за короткое время. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Антропологи разработали инновационную модель, учитывающую рельеф местности, древние речные системы, ледниковые барьеры и климатические условия.

Моделирование проводилось на мощном суперкомпьютерном кластере NYU Greene и охватывало два благоприятных для миграции периода: морскую изотопную стадию 5e (около 125 тыс. лет назад) и стадию 3 (примерно 60 тыс. лет назад).

Результаты исследования поражают: неандертальцы могли преодолеть расстояние около 3250 километров от Кавказских гор до Алтая менее чем за 2000 лет. Это стало возможным благодаря использованию речных долин в качестве естественных транспортных коридоров и выбору оптимальных климатических периодов для передвижения.

«Наше моделирование показывает, что, несмотря на такие естественные препятствия, как горные массивы и крупные реки, неандертальцы демонстрировали удивительную мобильность», — отметили исследователи.

Особый интерес представляет тот факт, что смоделированные маршруты совпали с расположением известных археологических памятников соответствующих периодов.

Исследование также пролило свет на возможные контакты между разными группами древних людей. Миграционные пути неандертальцев могли привести их в регионы, населенные денисовцами, что объясняет существующие генетические свидетельства скрещивания между этими видами.

Ранее неандертальцы поразили археологов мастерством изготовления каменных орудий.

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