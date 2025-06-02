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В кишечнике нашли регулятор долголетия

New Atlas: рецепторы горького вкуса в кишечнике регулируют механизмы старения
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Shutterstock

Группа испанских ученых установила, что рецепторы TAS2R5 и TAS2R3 в кишечнике играют ключевую роль в механизмах старения. Результаты исследования опубликованы в журнале New Atlas.

Ранее ученым уже были известны функции рецепторов TAS2R, влияющих на метаболизм, гормональный фон и другие процессы в организме. В новом исследовании специалисты сосредоточились на возможной связи этих рецепторов с возрастными изменениями.

В исследовании приняли участие добровольцы двух возрастных групп: от 20 до 50 лет и от 50 до 80 лет. Всем участникам была проведена колоноскопия для получения образцов слизистой толстого кишечника. Затем ученые проанализировали биомаркеры, связанные со старением: уровень воспалений, показатели липидного профиля, гормональные маркеры и другие параметры.

В результате были идентифицированы два рецептора, наиболее тесно связанных с возрастными изменениями. Рецептор TAS2R5 оказался вовлечен в регуляцию липопротеинов. Это класс сложных белков, которые отвечают за жировой обмен в организме. Нарушения их работы связаны с сахарным диабетом, ожирением, хронической болезнью почек и другими патологиями, ускоряющими старение.

Другой рецептор — TAS2R38 оказался участником метаболизма сфингомиелина, липида, накапливающегося с возрастом и вызывающего дисфункцию клеток.

По словам исследователей, оба рецептора играют важную роль в биологических алгоритмах старения. Поскольку они локализуются в кишечнике, это открывает перспективы для создания новых подходов к замедлению старения и профилактике связанных с ним заболеваний.

Ранее ученые подтвердили, что контроль «плохого» холестерина снижает риск болезни Альцгеймера.

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