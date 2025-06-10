На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые впервые узнали состав космической пыли в 5 млрд световых лет от Земли

TAJ: телескоп «Джеймс Уэбб» раскрыл свойства вещества в сверхдальнем космосе
close
NASA/ESA/CSA/STScI./R. Colombari

Международная команда астрономов совершила прорывное открытие, изучив свойства межзвездной пыли в галактике, удаленной от нас на пять миллиардов световых лет. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

Группа под руководством профессора Анны Саджиной из Университета Тафтса (США) с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST) обнаружила в галактике SSTXFLS J172458.3+591545 ледяные мантии на частицах пыли, содержащие воду, углекислый газ и оксид углерода.

Это первое в истории обнаружение таких сложных ледяных структур за пределами «локальной» Вселенной (на расстоянии более миллиарда световых лет). Особенно важно, что состав этих частиц оказался практически идентичным пыли в нашей собственной галактике.

«Открытие имеет фундаментальное значение для понимания процессов звездообразования и формирования планет в ранней Вселенной», — пояснила профессор Саджина.

До сих пор астрономы вынуждены были предполагать, что свойства пыли в далеких галактиках аналогичны наблюдаемым вблизи, но не имели этому подтверждения. Теперь JWST предоставил убедительные доказательства этого сходства.

Открытие имеет важные практические последствия для астрономии. Теперь ученые могут более точно корректировать свои расчеты, учитывая влияние пыли на наблюдения далеких объектов. Это особенно важно для изучения процессов формирования звезд и черных дыр в ранней Вселенной, которые часто скрыты плотными пылевыми облаками.

Ранее астрономы заглянули в Сосисочное скопление галактик.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами