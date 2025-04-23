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Умные подростки ложатся спать раньше сверстников, выяснили ученые

Cell Reports: ранний отход ко сну улучшает логическое мышление у подростков
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Подростки, которые ложатся спать раньше и спят дольше своих сверстников, обладают более острым умом и показывают лучшие результаты в когнитивных тестах. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

В рамках крупнейшего в США долгосрочного проекта по изучению развития мозга и здоровья подростков специалисты проанализировали данные 3222 участников. Молодые люди проходили МРТ мозга, выполняли когнитивные тесты и фиксировали режим сна с помощью фитнес-трекеров Fitbit.

Оказалось, что ранний отход ко сну, длительный ночной отдых и спокойный пульс во сне были связаны с лучшими результатами в тестах на чтение, словарный запас, логическое мышление и другие умственные навыки. Хотя ученые и предполагали наличие корреляции между сном и когнитивными функциями, степень влияния оказалась неожиданно высокой.

«Мы считаем, что именно сон способствует улучшению когнитивных способностей — в частности, благодаря консолидации памяти, происходящей во сне», — прокомментировала автор исследования, профессор клинической нейропсихологии Барбара Саакян.

Тем не менее, исследователи отмечают, что даже подростки с лучшими привычками сна спят меньше рекомендованных норм. Согласно данным Американской академии медицины сна, подросткам в возрасте от 13 до 18 лет необходимо спать от восьми до 10 часов в сутки.

Ранее ученые выяснили, что люди с высшим образованием медленнее стареют.

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