Ученые зафиксировали «сверхсветовой» выброс в галактике Маркарян 110

arXiv: в 470 млн лет от Земли заметили сверхбыструю струю плазмы

Международная группа ученых с помощью интерферометрии со сверхдлинной базой (VLBI) обнаружила необычный релятивистский джет в активной галактике Маркарян 110 (Mrk 110), расположенной в 470 млн световых лет от Земли. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

Джеты — узкие струя плазмы, выбрасываемая из окрестностей сверхмассивной черной дыры в центрах активных галактик или квазаров. Они могут двигаться околосветовой (релятивистской) скоростью, разгоняясь до 99% скорости света.

Маркарян 110 относится к классу сейфертовских галактик типа 1 с узкими линиями (NLS1), которые отличаются узкими линиями Бальмера, сильным излучением ионизированного железа и экстремальной рентгеновской активностью. Галактика имеет красное смещение 0,035 и нерегулярную морфологию, что может указывать на недавнее столкновение или слияние.

Несмотря на то, что Mrk 110 считается радиотихой галактикой, новые наблюдения показали, что в её центре происходит мощная струйная активность.

Исследователи изучали галактику на частотах 1,6, 4,7, 4,9 и 7,6 ГГц, что позволило получить изображения с исключительно высоким разрешением.

Результаты показали, что в Mrk 110 происходит прерывистая струйная активность. В 2015–2016 годах был зафиксирован выброс джета в северо-западном направлении, а с 2022 года начался новый эпизод активности.

Анализ данных выявил, что джет движется с кажущейся сверхсветовой скоростью — одной из самых высоких среди известных радиотихих галактик. Однако на расстоянии 10–20 световых лет от ядра галактики струя резко замедляется.

Это замедление сопровождается изменением спектра: от крутого (характерного для молодых струй) до инвертированного, что соответствует моделям самопоглощающегося синхротронного излучения.

Открытие помогает лучше понять природу радиотихих галактик и механизмы образования релятивистских струй в активных галактиках. Дальнейшие наблюдения позволят уточнить, насколько распространены подобные процессы во Вселенной.

Ранее астрономы засекли в Млечном Пути загадочный объект, испускающий мощные радиоимпульсы.