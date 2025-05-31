Ученых удивила необычная способность мух

Ученые из университетов Маршалла и Западной Виргинии выяснили, что обычные мясные мухи (Calliphora vicina), несмотря на свой крошечный вес, способны точно ощущать механические силы с помощью особых органов в ногах. Это поможет инженерам создавать устойчивых и «умных» роботов, которые ходят так же ловко, как насекомые. Работа опубликована в журнале Journal of Neurophysiology (JN).

Исследователи изучили, как работают сенсоры — кампаниформные сенсиллы — в задних ногах мух. Эти маленькие органы чувствуют напряжение и растяжение. Оказалось, что они реагируют не только на силу давления, но и на то, насколько быстро она меняется. Даже кратковременное ослабление силы вызывало резкое торможение в их работе — как если бы сенсоры «замерли», уловив что-то необычное.

«Даже таким легким существам, как мухи, важно следить за тем, с какой силой они опираются на поверхность — это нужно для поддержания равновесия и движения», — отметила профессор Саша Зилл, ведущий автор исследования.

Для проверки своих выводов ученые применили математическую модель, ранее использованную для более крупных насекомых. Она показала, что система распознавания силы работает по схожему принципу у разных видов. Это подтверждает, что такой способ «ощущения» — универсален и может быть адаптирован в робототехнике.

Исследователи считают, что понимание того, как мухи чувствуют силу, поможет разработать роботов, которые смогут лучше балансировать, адаптироваться к разным поверхностям и двигаться более естественно — как живые существа.

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