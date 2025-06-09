Врач рассказал, при каком весе человеческие лица наиболее привлекательны

WP: при индексе массы тела от 18,5 до 24,9 привлекательность лица возрастает

Человеческие лица воспринимаются как более привлекательные, если индекс массы тела (ИМТ) находится в пределах нормы от 18,5 до 24,9 единиц. Об этом изданию WellnessPulse (WP) рассказал пластический хирург Леонард Гроссман из США.

По словам эксперта, форма и структура лица во многом обусловлены генетикой и могут меняться с возрастом. В молодом возрасте, особенно у людей с нормальной или чуть увеличенной массой тела, часто сохраняется так называемый «детский жир» в области щек. С возрастом его количество обычно уменьшается, что придает лицу более очерченные контуры. Несмотря на популярность процедур по удалению щечного жира, доктор Гроссман предостерегает от поспешных решений.

«То, что сейчас кажется «лишним», с возрастом нередко исчезает само», — объяснил врач.

Эксперт добавил, что восприятие привлекательности внешности связано с объемом жира на лице нелинейно. Это значит, что его избыток, как и выраженный дефицит, ассоциируются с признаками проблем со здоровьем и нарушают гармонию черт.

Доктор Гроссман также сослался на международное исследование, которое показало, что самыми привлекательными кажутся лица с оптимальной толщиной жировой прослойки. Работа ученых из Австралии, Южной Африки и Малайзии подтвердила, что здоровое количество жира на лице связано с ИМТ 18,5-24,9.

Индекс массы тела (Body Mass Index, BMI) — простая антропометрическая формула, применяемая для оценки соответствия массы тела росту. Показатель от 18,5 до 24,9 единиц соответствует норме по классификации Всемирной организации здравоохранения.

В исследовании также отмечается, что восприятие красоты зависит и от частоты встречаемости тех или иных черт: знакомые образы кажутся более привлекательными благодаря эффекту узнавания.

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