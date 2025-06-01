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Названы продукты, лишающие зубную эмаль минералов

Ортодонт Копецкая: кислые и сладкие продукты вымывают минералы из зубной эмали
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Depositphotos

Фрукты, кислые продукты, сладкие напитки и конфеты повышают пористость зубной эмали, удаляя из нее минералы, в то время как продукты с кальцием и фосфором помогают заполнить «пустоты». Об этом «Газете.Ru» рассказала ортодонт Алена Копецкая, ассистент кафедры терапевтической стоматологии ИС Пироговского Университета.

По словам эксперта, для сохранения здоровья зубов нужно не только соблюдать гигиену, но и ограничить потребление вредных для эмали продуктов. К ним относятся сладкие напитки, кондитерские изделия, фрукты, лимонный сок и уксус.
«Кислота и сахар могут способствовать деминерализации эмали, то есть повышению ее пористости. А пористая эмаль менее устойчива к воздействию бактерий», – рассказала Газете.Ru специалист.

По словам эксперта, сахар дополнительно усиливает разрушительное действие патогенных микробов в полости рта. Он способствует образованию налета, которым питаются бактерии.

«Чем больше сахара на поверхности зубов, тем быстрее размножаются бактерии и тем агрессивнее их воздействие», – уточнила Копецкая.

Для укрепления зубов эксперт советует использовать пасты и ополаскиватели с фтором. Также рекомендуется регулярно включать в рацион богатые кальцием и фосфором продукты (такие как творог, рыба и сыр). По словам врача, минералы из такой пищи могут образовывать плотные «кристаллы», которые встраиваются в структуру эмали и повышают ее прочность.

Ранее были названы причины, из-за которых на зубах постоянно появляется кариес.

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