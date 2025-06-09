В Китае нашли древнейшую популяцию, где родство передавалось по матери

Международная группа археологов под руководством китайских ученых раскрыла необычные детали социальной структуры неолитического общества, существовавшего около 4500 лет назад на территории современной провинции Шаньдун в КНР. Открытие опубликовано в научном журнале Nature.
Анализ ДНК 60 человек, живших между 2750 и 2500 годами до н.э., показал, что это сообщество прослеживало свою родословную исключительно по женской линии.
Уникальная социальная структура сохраняла стабильность на протяжении как минимум 10 поколений (около 250 лет) — беспрецедентный срок для матрилинейных обществ той эпохи.
Община занималась земледелием (выращивание проса) и животноводством, а также, возможно, добывала рыбу.
Открытие подтверждает гипотезу, что матрилинейные системы могли успешно существовать в обществах без выраженного имущественного расслоения.
Работа проливает свет на один из самых спорных вопросов антропологии — преобладающий тип родства в ранних человеческих обществах. Это первое документально подтвержденное свидетельство столь длительного существования матрилинейного общества в древности, что меняет представления ученых о социальной организации неолитических общин.
Ранее археологи выяснили, что Филиппины были колыбелью древней морской цивилизации.