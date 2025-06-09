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В Китае нашли древнейшую популяцию, где родство передавалось по матери

Nature: на востоке КНР 4500 лет назад существовало матрилинейное общество
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Microgen/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа археологов под руководством китайских ученых раскрыла необычные детали социальной структуры неолитического общества, существовавшего около 4500 лет назад на территории современной провинции Шаньдун в КНР. Открытие опубликовано в научном журнале Nature.

Анализ ДНК 60 человек, живших между 2750 и 2500 годами до н.э., показал, что это сообщество прослеживало свою родословную исключительно по женской линии.

Уникальная социальная структура сохраняла стабильность на протяжении как минимум 10 поколений (около 250 лет) — беспрецедентный срок для матрилинейных обществ той эпохи.

Община занималась земледелием (выращивание проса) и животноводством, а также, возможно, добывала рыбу.

Открытие подтверждает гипотезу, что матрилинейные системы могли успешно существовать в обществах без выраженного имущественного расслоения.

Работа проливает свет на один из самых спорных вопросов антропологии — преобладающий тип родства в ранних человеческих обществах. Это первое документально подтвержденное свидетельство столь длительного существования матрилинейного общества в древности, что меняет представления ученых о социальной организации неолитических общин.

Ранее археологи выяснили, что Филиппины были колыбелью древней морской цивилизации.

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