Создана дешевая альтернатива полной замене суставов при остеоартрите

Американские ученые из Университета штата Айдахо в Бойсе создали новый метод восстановления поврежденных хрящей с помощью графеновой пены и электрической стимуляции. Открытие дает новую надежду пациентам с остеоартритом — заболеванием, от которого страдают более 595 млн человек во всем мире. Исследование опубликовано в научном журнале Applied Materials and Interfaces (AMI).

Технология основана на трехмерных биосовместимых каркасах из графеновой пены, напечатанных на 3D-принтере. Уникальность подхода заключается в применении коротких ежедневных электрических импульсов к клеткам, выращиваемым на этих каркасах.

Эксперименты с мышиными хондрогенными клетками ATDC5 показали улучшение механических свойств искусственного хряща, усиленный рост клеток и лучшую интеграцию клеток в пористую структуру графена.

Особое значение имеет разработанная учеными система полного погружения графенового каркаса, значительно улучшающая прикрепление клеток.

Остеоартрит, вызывающий необратимое разрушение хрящевой ткани, сегодня лечится преимущественно заменой сустава. Новая технология может стать альтернативой дорогостоящим операциям.

Ранее ученые создали метод, выявляющий артрит за 10 минут.