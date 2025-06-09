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Создан новый метод борьбы с самыми сложными тромбами

Nature: новый прибор методом сжатия удаляет тромбы в 90% случаев
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Shutterstock

Американские ученые из Стэнфордского университета разработали устройство под названием «милли-спиннер», способное радикально улучшить лечение инсультов и других заболеваний, связанных с образованием тромбов. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Прибор решает ключевую проблему современной тромбэктомии — низкую эффективность удаления сгустков с первой попытки. В то время как традиционные методы успешны лишь в 50% случаев, милли-спиннер обеспечивает удаление тромбов в 90% случаев, включая наиболее сложные образования.

Принцип работы устройства основан на комбинации сжатия и сдвигающего воздействия. Милли-спиннер, доставляемый через катетер, вращается с высокой скоростью, создавая локализованное всасывание. Это позволяет уплотнить фибриновые нити тромба до 5% от первоначального объема, не вызывая его фрагментации.

«Существующие технологии просто разрывают тромб, что может привести к образованию новых закупорок. Наш подход иной — мы сжимаем сгусток, сохраняя его целостность», — объяснил Рене Чжао, доцент кафедры машиностроения и ведущий автор исследования.

Аппарат показал исключительные результаты в тестах на животных, особенно при работе с плотными, богатыми фибрином сгустками, которые практически не поддаются лечению современными методами. Исследователи отмечают, что технология может применяться не только при ишемических инсультах, но и при инфарктах, тромбоэмболиях легочной артерии и других состояниях.

Помимо лечения тромбозов, исследователи изучают другие потенциальные применения милли-спиннера, включая удаление фрагментов почечных камней.

Ранее ученые научились бороться с тромбозом без риска кровотечений у пациента.

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