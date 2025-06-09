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В Турции нашли древнюю гробницу эпохи легендарного царя Мидаса

AA: в Гордионе обнаружили огромный курган времен Фригийского царства
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BBC

Археологи в Турции совершили важное открытие, обнаружив королевскую гробницу VIII века до н.э. в древнем городе Гордион. Находка может принадлежать родственнику легендарного царя Мидаса, известного по мифу о «золотом прикосновении». Об открытии сообщило местное издание Anadolu Ajansı (AA).

Гордион, расположенный к юго-западу от Анкары, был столицей Фригийского царства (1200–675 гг. до н.э.).

Новый курган высотой восемь метров и диаметром 60 метров стал 47-м по счету в этом регионе. Внутри деревянной погребальной камеры размером 3,1×2,8 метра исследователи нашли кремированные останки знатного человека и десятки редких артефактов, включая бронзовые котлы, кувшины и другие предметы.

Особый интерес ученых вызвал факт кремации — это единственный подобный пример VIII века до н.э. в Гордионе.

«Погребальные обычаи ясно указывают, что здесь покоится необычный человек», — отметил археолог Юджель Шенюрт.

Ученые предполагают, что захоронение может принадлежать члену семьи царя Гордия или самого Мидаса.

«Близость к Кургану Мидаса указывает на возможное родство», — пояснил археолог Брайан Роуз из Пенсильванского университета.

Ранее археологи раскрыли тайну 1300-летнего захоронения «Ледяного принца» в Баварии.

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