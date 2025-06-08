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Врач рассказала, как правильно пить кофе при заболеваниях щитовидной железы

Daily Mail: кофе снижает эффективность препаратов для щитовидной железы
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Shutterstock/FOTODOM

Употребление кофе перед приемом лекарств для щитовидной железы может существенно снизить их эффективность. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на слова фармацевта Кингстонского университета (Великобритания) Дипы Камда.

По словам специалиста, кофе, выпитый непосредственно перед приемом препаратов вроде левотироксина, способен снизить их усвоение организмом до 50%. Левотироксин — это синтетический гормон, применяемый для лечения гипотиреоза, состояния, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов.

Кофеин ускоряет перистальтику кишечника — движение содержимого по пищеварительному тракту. Это сокращает время, в течение которого препарат может всосаться в желудке. Также кофе способствует связыванию левотироксина с другими веществами, снижая биодоступность — то есть количество действующего вещества, попадающего в кровоток.

Такое взаимодействие особенно характерно для таблетированных форм левотироксина, тогда как жидкие формы подвержены этому в меньшей степени.

Нарушение усвоения таких препаратов может привести к возвращению симптомов гипотиреоза — усталости, запоров, увеличения веса — даже при соблюдении всех рекомендаций по приему лекарства. Доктор Камда советует выдерживать паузу от 30 до 60 минут между приемом лекарства и употреблением кофе или еды.

Подобная рекомендация актуальна и для других лекарств, таких как бисфосфонаты — препараты, применяемые при остеопорозе.

Эксперт добавила, что кофеин может усиливать побочные эффекты некоторых препаратов для лечения СДВГ, таких как амфетамины, а также лекарств от астмы, например, теофиллина, структура которого схожа с кофеином. Их сочетание может вызвать учащенное сердцебиение и нарушение сна.

Также кофе может влиять на усвоение антидепрессантов из группы СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина), включая сертралин и циталопрам.

Ранее ученые раскрыли парадокс кофейной бодрости.

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