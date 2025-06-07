На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые открыли сотни новых гигантских вирусов, влияющих на океанические экосистемы

NPJ Viruses: в океане нашли 230 новых вирусов, связанных с токсичными приливами
close
Grieg Steward, Ph.D. University of Hawai'i at Manoa

Американские ученые из Школы морских и атмосферных наук Розенштиля при Университете Майами совершили прорыв в изучении морских вирусов, обнаружив 230 ранее неизвестных видов гигантских вирусов. Эти микроскопические гиганты, как выяснилось, играют ключевую роль в жизни океана — от контроля численности водорослей до влияния на глобальные пищевые цепи. Результаты исследования опубликованы в научном журнале NPJ Viruses.

С помощью инновационного биоинформатического инструмента BEREN специалисты проанализировали данные девяти международных океанографических проектов.

Неожиданным открытием стало обнаружение у вирусов генов, ответственных за фотосинтез и метаболизм углерода — функций, которые раньше считались исключительной прерогативой клеточных организмов.

«Эти вирусы — настоящие манипуляторы. Во время заражения они могут перестраивать метаболизм хозяина, фактически превращая его в «фабрику» по производству вирусных частиц», — объяснил ведущий автор исследования Бенджамин Минч.

Для обработки огромных массивов данных команда использовала суперкомпьютер Pegasus. Это позволило выявить 530 новых вирусных белков, обнаружить девять фотосинтетических белков у вирусов и создать первую подробную карту взаимодействия гигантских вирусов с морскими микроорганизмами.

Открытие имеет практическое значение для борьбы с красными приливами — опасным цветением водорослей, которое ежегодно наносит ущерб прибрежным районам Флориды и других регионов мира.

Ранее ученые открыли гигантский вирус, меняющий представления о микромире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами