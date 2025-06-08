Врач рассказала, как правильно взвешиваться

Wellness Pulse: вставать на весы нужно один раз в неделю

Для получения точных показателей веса тела нужно взвешиваться не каждый день, а еженедельно в одно и то же время. Об этом изданию Wellness Pulse рассказала Сандра Вигелене, диетолог и эксперт в области глобального питания из Колледжа VIA при Орхусском университете в Дании.

По словам врача, ежедневные измерения веса могут вводить в заблуждение, поскольку масса тела человека колеблется в течение суток из-за естественных изменений в водном балансе.

Диетолог объяснила, что ночью организм теряет жидкость через дыхание и потоотделение, особенно в теплом климате. Поскольку в это время человек не ест и не пьет, утром вес может быть ниже — но это не отражает фактическое сжигание жира.

«Потеря или задержка воды в организме влияет на показатели весов куда больше, чем принято думать. Например, недостаточное потребление жидкости, жара или физическая активность могут вызывать легкое обезвоживание, временно снижая вес. В то же время соленая пища, стресс, гормональные колебания и малоподвижность могут приводить к задержке воды, из-за чего вес увеличивается», — пояснила врач.

Доктор Вигелене подчеркивает, что такие кратковременные колебания не имеют отношения к реальному изменению жировой массы. Поэтому важно не придавать большого значения ежедневным данным, а отслеживать долгосрочную тенденцию. Наиболее объективной будет оценка веса утром, натощак и при одинаковых условиях — например, в легкой одежде и на одних и тех же весах.

Эксперт добавила, что сама масса тела не дает полной картины состояния организма. Диетолог рекомендует обращать внимание и на другие параметры, такие как окружность талии, соотношение талии и бедер или процент жира в теле. Эти показатели помогают оценить состав тела точнее, чем цифра на весах.

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