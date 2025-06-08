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Болезнь Альцгеймера поражает не только мозг, а все тело, выяснили ученые

Neuron: болезнь Альцгеймера поражает сразу несколько систем организма
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Depositphotos

Ученые из Медицинского колледжа Бейлора и Неврологического института имени Дункана установили, что болезнь Альцгеймера затрагивает не только мозг, но и метаболизм, а также зрительную и обонятельную системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron.

В ходе эксперимента ученые ввели в нейроны взрослых плодовых мушек гены, отвечающие за синтез двух ключевых белков, связанных с болезнью Альцгеймера — Aβ42 и тау. Такой подход позволил исследовать изменения, происходящие в зрелом организме, без влияния на его развитие. Целью ученых было зафиксировать как можно большее количество трансформаций, происходящих в разных типах клеток.

Анализ показал, что белок Aβ42 особенно сильно воздействует на нейроны, отвечающие за восприятие — зрение, слух и обоняние. Особенно сильно страдали обонятельные нейроны. По словам ученых, это наблюдение согласуется с результатами других исследований: снижение обоняния часто становится одним из первых симптомов болезни Альцгеймера у человека.

В отличие от Aβ42, белок тау поражал преимущественно периферические ткани. У подопытных мушек были зафиксированы сбои в работе пищеварения, нарушения жирового обмена и снижение фертильности — типичные признаки ускоренного старения. Это может указывать на разрушение связей между мозгом и телом, в частности нейронных цепей и сигнальных путей, обеспечивающих согласованную работу органов.

Как отмечают ученые, созданный ими клеточный атлас охватывает 219 типов клеток и демонстрирует, как болезнь воздействует на организм в целом. Он может стать важным инструментом для дальнейших исследований и меняет представление об Альцгеймере: теперь его рассматривают не только как неврологическое, но и как системное заболевание.

Ранее был найден способ сохранить когнитивные функции при деменции.

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