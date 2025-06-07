Ученые нашли древнейших предков бабочек в навозе триасового периода

Международная группа палеонтологов из Аргентины и Великобритании сделала необычную находку в аргентинском национальном парке Талампайя: в окаменевших экскрементах триасового периода они обнаружили чешуйки древних чешуекрылых — предков современных бабочек и моли. Исследование опубликовано в научном издании Journal of South American Earth Sciences (JSAES).

В 2011 году раскопки в Талампайе выявили место, которое 236 млн лет назад служило своеобразным туалетом для крупных травоядных животных. Изучая образцы окаменевшего навоза, ученые обнаружили микроскопические чешуйки (всего 200 микрон в длину), принадлежавшие неизвестному ранее виду чешуекрылых. Его назвали Ampatiri eloisae — в честь Элоизы, одного из авторов исследования.

До этого открытия считалось, что чешуекрылые появились 241 млн лет назад, но самые ранние физические доказательства относились лишь к периоду 201 млн лет назад. Новая находка сокращает этот разрыв и подтверждает, что бабочки и моль пережили глобальное пермское вымирание, уничтожившее 90% видов на планете.

Ученые предполагают, что A. eloisae принадлежал к подгруппе Glossata — у него, как и у современных бабочек, мог быть хоботок. Но здесь возникает парадокс: в триасовом периоде еще не существовало цветковых растений. Вероятно, насекомые питались сладкими выделениями хвойных и саговниковых деревьев, что меняет представления об их эволюционной адаптации.

«Эта находка — редкая удача. Чешуйки бабочек почти не сохраняются в палеонтологической летописи, а здесь они «законсервированы» в навозе, который защитил их от разрушения», — отметил доктор Хавьер Мендоса, ведущий автор исследования.

Открытие не только проливает свет на происхождение чешуекрылых, но и демонстрирует, как нестандартные методы — например, изучение окаменевших экскрементов — могут дать ответы на ключевые вопросы эволюции.

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