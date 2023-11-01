Палеонтологи впервые извлекли геном шерстистого носорога из окаменевших фекалий

Группа немецких палеонтологов, эволюционистов и геологов впервые выделила митохондриальный геном шерстистого носорога. Это удалось сделать благодаря находке копролитов (окаменевших экскрементов) древних гиен в пещерах Германии. Исследование опубликовано в научном журнале Biology Letters.

Согласно предыдущим изысканиям, существовало два вида шерстистых носорогов — сибирский и европейский. Первые обитали в Евразии, а вторые жили в Европе. Евразийские носороги исчезли около 14 тыс. лет назад, но время вымирания их европейских сородичей до сих пор остается неизвестным.

Научная группа изучила в лаборатории копролиты из пещер Бокштайн-Лохе и Холенштайн-Штаделе, выделив ДНК гиены и по крайней мере одного шерстистого носорога из каждого образца.

Несмотря на серьезную деградацию генетического материала, ученые получили митохондриальный геном. Эта находка позволила им определить, когда именно произошло деление шерстистых носорогов на известные виды от общего предка. Согласно выводам палеонтологов, видовые пути сибирских и европейских носорогов разошлись около 45 тыс. лет назад.

Ранее антропологи нашли в Германии следы древних людей, живших рядом со слонами и носорогами.